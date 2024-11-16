Sollers представил дешевого конкурента Lada Largus

Российский автопроизводитель Sollers показал дешевый фургон SF1, который бросит вызов Lada Largus. Об этом сообщает motor.ru.

«Основой Sollers SF1 послужит JAC Refine M3. Вероятно, китайский фургон привезли для испытаний. У прототипа под капотом турбомотор 1.5 (136 л.с.), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» и передним приводом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у такого автомобиля задняя рессорная подвеска, передняя подвеска на торсионах и барабанные задние тормоза. Длина автомобиля составляет 4710 мм, а высота 1900 мм. Дилеры Sollers начнут продажи фургона SF1 в январе 2025 года.

До этого стало известно, что в сентябре 2025 года компания Sollers планирует начать продажи на российском рынке минивэна SP7.

Автомобиль получит двухлитровый турбодвигатель мощностью 200 л.с. в связке с восьмиступенчатым «автоматом», салон рассчитан на семерых, включая водителя. Модель Sollers SP7 ранее была анонсирована под названием RF8.

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