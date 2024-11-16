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Sollers представил дешевого конкурента Lada Largus

Sollers показал дешевый фургон SF1, который составит конкуренцию Lada Largus

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Autohome.com.cn

Российский автопроизводитель Sollers показал дешевый фургон SF1, который бросит вызов Lada Largus. Об этом сообщает motor.ru.

«Основой Sollers SF1 послужит JAC Refine M3. Вероятно, китайский фургон привезли для испытаний. У прототипа под капотом турбомотор 1.5 (136 л.с.), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» и передним приводом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у такого автомобиля задняя рессорная подвеска, передняя подвеска на торсионах и барабанные задние тормоза. Длина автомобиля составляет 4710 мм, а высота 1900 мм. Дилеры Sollers начнут продажи фургона SF1 в январе 2025 года.

До этого стало известно, что в сентябре 2025 года компания Sollers планирует начать продажи на российском рынке минивэна SP7.

Автомобиль получит двухлитровый турбодвигатель мощностью 200 л.с. в связке с восьмиступенчатым «автоматом», салон рассчитан на семерых, включая водителя. Модель Sollers SP7 ранее была анонсирована под названием RF8.

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