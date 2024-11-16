Лидера профсоюза завода «Урал» задержали за три дня до забастовки

В Челябинской области 15 ноября был задержан лидер профсоюза работников автомобильного завода «Урал» Анатолий Банных. Об этом сообщает паблик «Независимый профсоюз АО «АЗ «Урал» СПР» в социальной сети «ВКонтакте».

«На рабочем месте сотрудниками полиции был, грубо, с применением силы, задержан председатель нашего профсоюза Банных Анатолий Владимирович. Задержание связано непосредственно с предстоящим проведением забастовки работников бригады сборки платформ», — сообщили в профсоюзе (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Отмечается, что после задержания Банных и всем работникам бригады зачитали закон о проведении митингов и пикетов и взяли с каждого подпись об ознакомлении.

Обстоятельства задержания Банных выясняются.

До этого председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что услуги такси в России могут подорожать на 20% к новогодним праздникам.

По его словам, влияние на это оказала общая инфляция, удорожание топлива, запчастей и компонентов. Кроме того, к причинам можно отнести массовый отток водителей и то, что китайские автомобили оказались слабо приспособлены к российским дорогам и климату.

Ранее сообщалось, что немецкий профсоюз объявил о новых забастовках в транспортной отрасли до 5 декабря.