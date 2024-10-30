Россиян предупредили о подорожании такси

Услуги такси в России могут подорожать на 20% к новогодним праздникам. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

По его словам, влияние на это оказала общая инфляция, удорожание топлива, запчастей и компонентов. Кроме того, к причинам можно отнести массовый отток водителей и то, что китайские автомобили оказались слабо приспособлены к российским дорогам и климату. При этом вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что цены на такси в стране поднимутся только на 4-10%.

«Если хотя бы частично не снять уже установленные региональные запреты и не облегчить водителям доступ к такси, повышение цен действительно грозит стать ощутимым. С другой стороны — если такси вдруг подорожает сразу на 20%, агрегаторы потеряют как минимум 10-12% клиентов <...>. Соответственно, это обернется крупными финансовыми потерями и для шоферов, и для агрегатора, чего они допустить, конечно, не могут», — пояснил он.

В середине октября эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил «Газете.Ru», что ограничения, связанные с запретом трудоустройства мигрантов на позициях водителей общественного транспорта и такси, могут привести к непредсказуемому повышению цен.

Ранее россиян предупредили о росте опасных инцидентов в такси.