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На видео попал ялтинец, который перерисовал разметку, чтобы заезжать к себе во двор

В Крыму мужчина перерисовал дорожную разметку, чтобы без проблем заезжать во двор

14 ноября в Ялте на улице Кривошты мужчина перерисовал дорожную разметку для своего удобства. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

На кадрах видно, как нарушитель баллончиком с черной краской рисует вместо двойной сплошной прерывистую, чтобы без труда поворачивать к себе во двор. Сообщается, что 40-летнего мужчину обязали заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. По версии полиции, у нарушителя было несколько подельников, правоохранительные органы устанавливают личности других правонарушителей.

До этого в Краснодаре на нахамившего ради видео сотрудникам полиции пранкера завели уголовное дело. На кадрах видно, что мужчина открыл дверь патрульного автомобиля и начал агрессивные диалог, попросив гаишников довезти его до конкретного адреса, на что получил отрицательный ответ. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Ранее в Москве на видео сняли раскаяние пьяного водителя с нецензурной бранью.

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