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В Москве на видео сняли раскаяние пьяного водителя с нецензурной бранью

В Москве на видео попало раскаяние пьяного автомобилиста с нецензурной бранью

В Москве Росгвардия поймала пьяного водителя на улице Красного Маяка. Сотрудники сняли раскаяние автомобилиста на камеру.

«Управлял пьяный, как видите. [Раскаиваюсь], еще как!» — сказал задержанный.

Также водитель, используя нецензурную брань, признался, что хотел спасти свою «пятую точку». На протяжении всего видео мужчина курит. Отмечается, что водителя передали сотрудникам полиции.

До этого в Костроме нетрезвый пассажир разгромил автобус, отбиваясь от невидимых врагов, и пытался выйти из транспорта на ходу.

Инцидент произошел в городском автобусе №2, на одной из остановок в транспорт вошел мужчина с молотком. Он начал метаться по салону, в котором находились люди, и отбивался от видимых только ему врагов.

Водитель вынужден был открыть двери не на остановке, а по ходу движения, притормозив, чтобы агрессивный мужчина смог покинуть транспорт, не навредив никому из людей.

Ранее сбежавший с СВО военный совершил три разбойных нападения за одно утро.

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