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Обнажившаяся донага женщина на улицах Старого Оскола попала на видео

В Белгородской области обнаженная женщина чистила машины и попала на видео

15 ноября в Старом Осколе Белгородской области женщина, снявшая с себя всю одежду, убирала снег с припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Женщину из Старого Оскола заметили уже без одежды, чистящей «Жигули» от снега», — пишет паблик.

На кадрах видно, что полностью обнаженная женщина чистит автомобиль «Жигули», при этом на ней нет даже обуви, она стоит босыми ногами на земле.

Сообщается, что утром 15 ноября эту же женщину заметили одетой, когда она ходила по проезжей части. Пешеход не только мешала автомобилям проехать, но и подвергала себя опасности. На ранее опубликованном видео видно, как проезжающие микроавтобусы едва ли не сбивают женщину.

До этого в Кузбассе 29-летняя россиянка станцевала стриптиз мужу на капоте автомобиля, пытаясь его соблазнить. На женщину составили протокол о мелком хулиганстве, теперь ей грозит штраф до одной тысячи рублей или 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, о драке пенсионерок с молодой самарчанкой из-за того, что она не уступила им место.

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