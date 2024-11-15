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Драка пенсионерок с молодой самарчанкой из-за того, что она не уступила им место, попала на видео

В Самаре пенсионерки зажали девушку в автобусе, потому что она не уступила место

11 ноября в Самаре несколько женщин не давали пассажирке выйти из транспорта, потому что та не уступила место. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Две женщины не выпускали студентку из автобуса №47 только лишь потому, что девушка не уступила место, хотя свободные места были. Причем никто из них уступить не просил», — написали в паблике.

На кадрах видно, как женщины заблокировали пассажирке дорогу к выходу и не пускают, пытаясь доказать её виновность. Девушка просит вызвать полицию, но никто не реагирует на ситуацию. По словам пострадавшей, она сидела в наушниках и не слышала просьбы, в ответ на это женщины начали оскорблять пассажирку, называя её бессовестной.

До этого в Кузбассе 29-летняя россиянка станцевала стриптиз мужу на капоте автомобиля, пытаясь его соблазнить. На женщину составили протокол о мелком хулиганстве, теперь ей грозит штраф до 1 тысячи рублей или 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что блогерша сняла видео своего танца на перекрестке в Геленджике и получила штраф.

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