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Названы причины возгорания автомобилей зимой

Автоэксперт Родионов назвал три причины возгорания автомобиля зимой

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J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

В зимнее время года автомобиль может загореться по нескольким причинам. Одна из них — утечка масла или бензина. Об этом сообщает prmira.ru со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«При похолодании риск появления течей возрастает: перемерзают резинотехнические элементы, различные трубки могут переламываться, мелкие трещины расширяются. Техническая жидкость начинает капать на нагретые металлические элементы и происходит воспламенение», — рассказал изданию эксперт.

Кроме того, частой причиной пожаров становится большая нагрузка на электрику. Водители зимой подолгу пользуются печкой, обогревом сидений и другими опциями. Короткое замыкание электросети может случиться как во время движения, так и при прогреве авто, отметил специалист.

Еще одной причиной возгорания машин во время морозов является некачественно установленная сигнализация с автозапуском, из-за чего может произойти короткое замыкание.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, что перед началом зимы в автомобиле следует проверить состояние аккумуляторной батареи (АКБ), а также корректность работы термостата и отопителя.

Напряжение в АКБ на заглушенной машине должно составлять не менее 12,6 В, уточнил он. В случае, если в двигатель залито «летнее» масло с индексом 10W-40, его нужно заменить на менее вязкое с первой цифрой в индексе 5 или 0.

Также нужно обратить внимание на то, насколько быстро прогревается двигатель. Может оказаться, что термостат завис в промежуточном положении, и охлаждающая жидкость все время проходит через радиатор. В таком случае зимой двигатель вообще не прогреется до рабочей температуры.

Ранее стало известно, с какими неисправностями не связываются в автосервисах.

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