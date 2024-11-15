На бывший завод Volkswagen в России начали нанимать людей для сборки китайских автомобилей

На бывший завод Volkswagen в Калуге стали нанимать рабочих для сборки машин Chery. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Volkswagen не возвращается в Россию. По крайней мере, пока. Вакансии от компании «Фольксваген груп рус», которыми сейчас пестрит телега, — это поиск сотрудников на бывший завод немецкого концерна. Там планируют собирать китайские Chery Tiggo», — говорится в публикации.

По данным Mash, на завод в Калуге ищут PR-менеджеров и рабочих.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, — читайте в нашем материале.

Ранее немецкий профсоюз объявил о новых забастовках в транспортной отрасли до 5 декабря.