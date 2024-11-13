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Сбежавший с СВО военный совершил три разбойных нападения за одно утро

В Петербурге задержали участника СВО, совершившего три нападения за одно утро

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали сбежавшего с СВО 25-летнего мужчину после трех разбойных нападений за одно утро. Об этом сообщает «47News».

По информации издания, 12 ноября на перекрестке улиц Маршала Говорова и Новостроек мужчина предлагал двум прохожим выпить с ним спиртное, но те не согласились. Разозлившись после полученного отказа, он бросил одному из них в голову камень и убежал. С собой злоумышленник прихватил мобильный телефон несостоявшегося собутыльника.

Сразу после инцидента молодой человек зашел в супермаркет, где, угрожая ножом, заставил продавца отдать ему бутылку крепкого спиртного. Употребив алкоголь, военный стал голосовать на дороге, чтобы поймать такси. Его подобрала попутка, водителю которой пришлось отбиваться от пьяного пассажира. Тот в конце поездки напал на него с ножом и затребовал три тысячи рублей. От дебошира потерпевший отделался только тогда, когда отдал ему деньги.

Мужчину задержали в тот же день сотрудники уголовного розыска Адмиралтейского района. При установлении личности правоохранители выяснили, что он уроженец Медвежьегорска республики Карелия. Его передали военной полиции, которая разыскивала мужчину.

Ранее суд отправил в колонию контрактника, ударившего себя топором из-за нежелания ехать на СВО.

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