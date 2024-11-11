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Пьяный россиянин отбивался молотком от невидимых врагов в автобусе

В Костроме пьяный мужчина с молотком разгромил автобус

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Freepik

В Костроме нетрезвый пассажир разгромил автобус, отбиваясь от невидимых врагов и пытался выйти из транспорта на ходу. Об этом сообщает ГРТК «Кострома».

Инцидент произошел накануне в городском автобусе № 2, на одной из остановок в транспорт вошел мужчина с молотком. Он начал метаться по салону, в котором находились люди, и отбивался от видимых только ему врагов.

Водитель вынужден был открыть двери не на остановке, а по ходу движения, притормозив, чтобы агрессивный мужчина смог покинуть транспорт, не навредив никому из людей. По предварительной информации, дебошир находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Буйного горожанина задержал наряд полиции.

До этого сообщалось, что в Амурской области неизвестный обстрелял пассажирский автобус. Неизвестный открыл огонь по маршруту № 30 в Свободном, пострадала девочка — ее увезли на скорой с травмой плеча. Подробности инцидента выясняются.

Ранее подростки с дубинками разнесли автобус в Приморье.

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