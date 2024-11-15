Россиянам рассказали о неприятных особенностях Peugeot 2008

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» перечислил минусы французского кроссовера Peugeot 2008.

«После рестайлинга в ходу остались только двигатели 1.2 в нескольких версиях мощности. К нам попадают средние – 130 или 136 л.с. Как и у других аналогичных моторов, неизбежны нагар и закоксовка. Высокий угар масла бывает ощутим уже после 50 тысяч км, а к 100 тысячам км он гарантирован», — отметил автоэксперт.

Также, по словам Зиновьева, у мотора ремень ГРМ находится в масляной ванне, а это не совсем удачное решение. Кроме того, в автомобиль необходимо заливать дорогой бензин АИ-98.

До этого Сергей Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

По его словам, из мелких болячек можно выделить быстрый выход из строя газового упора двери багажника. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой — сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы.

Ранее автоэксперт Милешкин перечислил пять особенностей кроссовера Suzuki S-Cross.