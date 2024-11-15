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В России создали устройство для защиты автомобилей от дронов

Ростех создал комплекс для защиты скорых и грузовиков от FPV-дронов

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Reuters

Российская компания «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработала систему подавления FPV-дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». Устройство предназначено для установки на автомобили скорой помощи, а также грузовики.

«Мобильная система подавления FPV-дронов «ПРЕС» разработана для защиты машин скорой помощи, автобусов, грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей. Устройство работает на актуализированных частотах, наиболее популярных среди операторов дронов», — отметили в пресс-службе «Ростеха».

Новая система создает помехи в диапазоне 400-1 200 МГц и парализует каналы управления FPV-дронов. Дальность подавления составляет 150 м. Устройство можно использовать при любой погоде.

До этого стало известно, что в России создадут новый легкий военный автомобиль «Витязь», оснащенный системой РЭБ «Волнорез». Машина будет отправлена в зону спецоперации (СВО).

В основе автомобиля лежит платформа отечественного внедорожника УАЗ 469. Вместо бензинового мотора установлен дизельный силовой агрегат. На машину могут быть установлены зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

Основным преимуществом нового автомобиля разработчик назвал ходовые качества и неприхотливость в обслуживании.

Ранее сообщалось, что в России создали специальную защиту от дронов для автомобилей чиновников.

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