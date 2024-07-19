В России из УАЗа создадут новый военный автомобиль

В России создадут новый легкий военный автомобиль «Витязь», оснащенный системой РЭБ «Волнорез». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора предприятия-разработчика данной машины ООО «Арго» Константина Багдасарова. Машина будет отправлена в зону спецоперации (СВО).

«Создавая проект «Витязь», мы исходили прежде всего из желания сделать легкий, простой в обращении автомобиль, который при этом обладал бы мощным тяговитым двигателем и был бы защищен такой эффективной модульной РЭБ, как «Волнорез», для наших бойцов из разведгрупп и сил специальных операций, действующих в зоне СВО», — сказал Багдасаров.

В основе автомобиля лежит платформа отечественного внедорожника УАЗ 469. Вместо бензинового мотора установлен дизельный силовой агрегат. На машину могут быть установлены зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

Основным преимуществом нового автомобиля разработчик назвал ходовые качества и неприхотливость в обслуживании.

По его словам, на сегодняшний день почти готов первый экземпляр автомобиля.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат» компания «Ремдизель» собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск обновленных бронеавтомобилей «Ахмат».