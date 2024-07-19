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В России создали специальную защиту от дронов для автомобилей чиновников

Mash: спецзащиту от дронов для машин чиновников создали в России

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Телеграм-канал «Mash»

Спецзащиту от дронов для машин чиновников и бизнесменов создали в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Она замаскирована под автобокс.

«Запрос на мобильный комплект для распознавания БПЛА появился у госслужащих и предпринимателей после успеха такого же комплекта, но в виде рюкзака, в зоне СВО. Новая система защиты может подавлять дроны в радиусе 1,5 километра, образуя вокруг тачки невидимый защитный купол. При обнаружении беспилотника издает сигнал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость комплекта составляет 670 тыс. рублей. Инженеры заявили, что тестировать устройство начнут через две недели.

До этого стало известно, что в России создадут новый легкий военный автомобиль «Витязь», оснащенный системой РЭБ «Волнорез». Машина будет отправлена в зону спецоперации (СВО).

В основе автомобиля лежит платформа отечественного внедорожника УАЗ 469. Вместо бензинового мотора установлен дизельный силовой агрегат. На машину могут быть установлены зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

Основным преимуществом нового автомобиля разработчик назвал ходовые качества и неприхотливость в обслуживании.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск обновленных бронеавтомобилей «Ахмат».

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