В России создали специальную защиту от дронов для автомобилей чиновников

Спецзащиту от дронов для машин чиновников и бизнесменов создали в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Она замаскирована под автобокс.

«Запрос на мобильный комплект для распознавания БПЛА появился у госслужащих и предпринимателей после успеха такого же комплекта, но в виде рюкзака, в зоне СВО. Новая система защиты может подавлять дроны в радиусе 1,5 километра, образуя вокруг тачки невидимый защитный купол. При обнаружении беспилотника издает сигнал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость комплекта составляет 670 тыс. рублей. Инженеры заявили, что тестировать устройство начнут через две недели.

До этого стало известно, что в России создадут новый легкий военный автомобиль «Витязь», оснащенный системой РЭБ «Волнорез». Машина будет отправлена в зону спецоперации (СВО).

В основе автомобиля лежит платформа отечественного внедорожника УАЗ 469. Вместо бензинового мотора установлен дизельный силовой агрегат. На машину могут быть установлены зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

Основным преимуществом нового автомобиля разработчик назвал ходовые качества и неприхотливость в обслуживании.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск обновленных бронеавтомобилей «Ахмат».