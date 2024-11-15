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Россияне рассказали, за что полюбили китайские автомобили

«Известия»: 90% россиян нравится дизайн китайских автомобилей

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Виталий Аньков/РИА Новости

Главным фактором привлекательности китайских автомобилей 90% граждан России считают дизайн. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный специалистами оператора каршеринга «Делимобиль». Также, 69% граждан страны отмечают технологичность машин из КНР.

В компании отметили, что, согласно ее опыту, китайские машины отличаются высокой надежностью в эксплуатации. Кроме того, выяснилось, что россияне, которые ездили на разных китайских автомобилях в каршеринге, в будущем выбирают их для покупки. Самую высокую осведомленность граждане России имеют о марках Haval, Chery и Geely. Машины этих брендов чаще всего встречаются в каршеринге.

До этого стало известно, что в России самым продаваемым автомобилем с 4 по 10 ноября стала Lada Granta с показателем в 3,5 тыс. экземпляров.

На второй и третьей строчках рейтинга расположились Lada Vesta (2 тыс. экз.) и Haval Jolion (1,2 тыс. экз.) Следом оказались Lada Niva Legend и Chery Tiggo 7 Pro Max. Также в топ-10 попали Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4 Pro, Lada Largus, Geely Monjaro и Haval M6. Их продажи варьируются от 630 до 960 экз. Всего в России за прошедшую неделю купили 27,2 тыс. легковых авто.

Ранее выяснилось, на сколько хватит авто по «старым» ценам у российских дилеров.

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