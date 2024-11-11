Названы 10 самых популярных авто среди россиян в ноябре

В России самым продаваемым автомобилем с 4 по 10 ноября стала Lada Granta с показателем в 3,5 тыс. экземпляров. Об этом сообщает «Автостат».

На второй и третьей строчках рейтинга расположились Lada Vesta (2 тыс. экз.) и Haval Jolion (1,2 тыс. экз.) Следом оказались Lada Niva Legend и Chery Tiggo 7 Pro Max. Также в топ-10 попали Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4 Pro, Lada Largus, Geely Monjaro и Haval M6. Их продажи варьируются от 630 до 960 экз. Всего в России за прошедшую неделю купили 27,2 тыс. легковых авто.

До этого сообщалось, что в российских автосалонах заканчиваются корейские, европейские и японские машины, дилеры предупредили о дефиците таких машин. Эксперты утверждают, что на это повлияло повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение тарифов утилизационного сбора.

Самая популярная модель японского бренда Toyota RAV4 еще есть в наличии по старым ценам, однако, машины из новых партий, поступивших после введения нового коэффициента утильсбора, будут стоить на 250-300 тыс. больше, говорят они.

Ранее Россию заполонили японские машины перед новым повышением утильсбора.