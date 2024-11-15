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Россиянам могут разрешить самостоятельно выбирать сервис по ОСАГО

ЦБ поддержал идею снятия ограничений на выбор сервиса по ОСАГО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Центральный банк России поддержал инициативу страховщиков, согласно которой россиянам могут разрешить самостоятельно выбирать сервис для ремонта по ОСАГО. Об этом газете «Известия» сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

Сейчас автомобилисты могут воспользоваться услугами только тех сервисов, с которыми у страховой компании заключен договор. Однако из-за долгих сроков поставки запчастей многие станции техобслуживания отказываются от ремонта, отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Смирнов обратил внимание, что разрешение самостоятельного выбора сервиса позволит россиянам расширить возможности ремонта автомобиля. Однако, по словам директора департамента, при оказании услуги сторонней станцией страховая компания не будет нести ответственность за проведенные работы в течение 30 дней.

12 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Документ инициировали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

Ранее стало известно, что в России хотят страховать дроны по принципу ОСАГО.

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