В России хотят страховать дроны по принципу ОСАГО

Минтранс России планирует начать страховать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые применяются не в военной сфере, а в народном хозяйстве, по принципу ОСАГО. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Так планируется решить проблему со страхованием ответственности за возможный ущерб от деятельности дронов для имущества, здоровья и жизни граждан. Сейчас в российском законодательстве закреплено, что страхование должно быть обязательным. При этом размер страховой суммы должен составлять не менее двух МРОТ на килограмм взлетной массы воздушного судна. Однако замдиректора департамента госполитики в сфере авиации Минтранса страны Андрей Иванов уточнил, что некоторые страховые компании не хотят оказывать такие услуги.

С предложением страховать дроны по принципу ОСАГО согласны и в парламенте.

«Мы отразим данный пункт в наших новых рекомендациях. Конечно, потребуется статистика использования беспилотников — думаю, принцип ОСАГО в сфере страхования БПЛА нужно будет вводить пошагово», — сказал сенатор Владимир Кравченко.

17 октября сообщалось, что компания «Сокол», участник рынка НТИ «Аэронет», представила революционный полетный контроллер для БПЛА. Контроллер обеспечивает точное управление и стабилизацию, что критически важно для выполнения сложных маневров и удержания позиции в воздухе.

Ранее вскрылась уловка страховщиков, занижающих россиянам возмещение по ОСАГО.