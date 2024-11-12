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Госдума одобрила в первом чтении увеличение срока ремонта авто по ОСАГО

Госдума в первом чтении одобрила увеличение до 45 дней срока ремонта по ОСАГО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Об этом сообщает ТАСС.

Документ инициировали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что осуществляющие ремонт автомобилей дилеры, станции техобслуживания и страховые компании в условиях санкций столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали их своевременную поставку для ремонта машин.

В документе также говорится, что в текущей ситуации соблюдение срока исполнения страховыми компаниями своих обязательств зачастую становится невозможным, из-за чего они вынуждены расторгать договоры со станциями техобслуживания.

Ранее сообщалось, что россиянам будут напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги».

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