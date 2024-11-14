Назван самый проблемный автомобиль в линейке Mitsubishi

Один из самых проблемных автомобилей в модельной линейке Mitsubishi — это Colt. Об этом сообщает портал «Автовзгляд» со ссылкой на автомобильного эксперта Александра Короткова.

«Эта модель известна своими проблемами с надежностью и высокими требованиями к обслуживанию. Например, у Colt часто возникают сбои в работе трансмиссии и электроники. Запчасти для Colt могут быть труднодоступными, особенно для старых моделей», — сказал Коротков.

Эксперт добавил, что Colt также славится низким качеством сборки.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал, что на российском рынке «вторички» есть целый ряд премиум-автомобилей от популярных марок, которые невозможно продать.

«Отпугивает ожидаемая стоимость содержания после 100 тыс. км. Особенно модификаций, снабженных пневмоподвесками и «умными» амортизаторами – это великолепие обычно умирает ближе к 150–200 тыс. км», — заявил он.

По словам Зиновьева, в связи с этим россияне не хотят покупать дорогие авто старше 10 лет. Среди таких моделей: Audi Q5 и Q7, BMW X5, Range Rover, Mercedes классов M и GL, Volvo XC90 и Porsche Cayenne.

Ранее автоэксперт Милешкин перечислил пять особенностей кроссовера Suzuki S-Cross.