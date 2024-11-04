Названы восемь премиальных автомобилей с пробегом, которые невозможно продать

На российском рынке «вторички» есть целый ряд премиум-автомобилей от популярных марок, которые невозможно продать. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За Рулем» Сергей Зиновьев.

«Отпугивает ожидаемая стоимость содержания после 100 тыс. км. Особенно модификаций, снабженных пневмоподвесками и «умными» амортизаторами – это великолепие обычно умирает ближе к 150–200 тыс. км», — заявил он.

По словам Зиновьева, в связи с этим россияне не хотят покупать дорогие авто старше 10 лет. Среди таких моделей: Audi Q5 и Q7, BMW X5, Range Rover, Mercedes классов M и GL, Volvo XC90 и Porsche Cayenne.

До этого сообщалось, что наиболее популярными автомобилями с пробегом в России остаются машины немецких брендов. В октябре на их долю пришлось более четверти продаж.

«Аналитики компании «Рольф» зафиксировали уверенное лидерство немецких брендов в сегменте авто с пробегом. Самыми востребованными моделями, проданными в октябре в холдинге, стали Mercedes-Benz E-Class, BMW 3 Series и Volkswagen Tiguan», — отмечается в исследовании автодилера «Рольф».

По данным компании, на немецкие автомобили пришлось 28% от общего объема продаж машин с пробегом. На втором месте по спросу — автомобили японских марок, на их долю приходится 24% покупок. За ними следуют автомобили из Южной Кореи с результатом 18%.

Ранее продажи Maserati обвалились почти на 60%.