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Автомобили Lynk&Co официально представят в России

В России официально начнут продавать автомобили Lynk&Co

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Lynk & Co

Автопроизводитель Lynk & Co официально выходит на рынок России. Об этом сообщает Quto.ru. Российская презентация автомобильного бренда намечена на 20 ноября.

Отмечается, что электромобиль Lynk & Co представят одновременно с новым смартфоном Meizu. Дистрибьютором обоих брендов выступит фирма DreamSmart, которая будет торговать и потребительской электроникой, и новыми автомобилями. О какой именно модели авто идет речь пока неизвестно.

Lynk&Co — это китайско-шведский автомобильный бренд, который использует технологии компаний Volvo Cars и Geely Auto.

До этого Great Wall официально подтвердил выход двух новых моделей Wey в России. Речь идет, в частности, о появлении на отечественном рынке кроссовера Wey 07, который аналогичен популярному среди россиян Lixang L9. Для новинки будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание. Wey 07 — это параллельный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 400–500 л.с.

Ранее сообщалось, что Changan вывел на российский рынок новый премиальный автобренд.

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