Попало на видео, как КАМАЗ переехал легковушку в Мордовии

Утром 12 ноября в Мордовии водитель Chevrolet не уступил дорогу грузовику с прицепом, в результате чего КАМАЗ переехал легковой автомобиль. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Республике Мордовия.

«12 ноября в 08.45 в Ромодановском районе на 30 км автодороги сообщением «Саранск-Ромоданово-Игнатово», по предварительным данным, водитель автомашины Chevrolet при выезде с второстепенной дороги не предоставил право проезда автомашине КАМАЗ, движущейся по главной дороге», — доложили в ведомстве.

На кадрах видно, что легковой Chevrolet впоследствии загорелся. Как сообщили в ведомстве, на месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого 10 ноября во Владивостоке водитель грузовика врезался в легковой автомобиль Nissan Terrano и вывалился через лобовое стекло. Момент ДТП на Низководном мосту попал на видео. На кадрах видно, как протаранивший легковушку грузовик продолжил движение без водителя.

Ранее сообщили, что переполненный автобус вспыхнул на трассе под Петербургом.