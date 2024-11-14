Хабаровчанин нашел в привезенном из Японии авто ящерицу c большими глазами без век

Автодилер привез клиенту авто из Японии с гекконом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Предприниматель из Хабаровска под заказ доставил из Японии кей-кар Honda N-Wgn. Когда покупатель открыл капот, на него смотрела ящерка. Пресмыкающийся пассажир умудрился переплыть Японское море, пройти таможню во Владивостоке и добраться до Хабаровска», — говорится в сообщении канала.

Покупатели автомобиля оставили рептилию себе. Пока она живет в пластиковом контейнере, но для нового члена семьи планируется приобрести террариум. Гекконы отличаются многочисленными зернистыми многоугольчатыми щитками, у них непропорционально большие глаза без века, которые прикрываются неподвижной прозрачной оболочкой. Также для гекконов характерен широкий язык с небольшой вырезкой спереди, покрытый сверху мелкими сосочками.

До этого москвич решил воспользоваться услугами каршеринга и нашел в автомобиле змею, которая выползла на приборную панель.

Рептилия была обнаружена в авто 15 октября. Москвич сообщил о произошедшем в компанию, на место были вызваны сотрудники МЧС, но поймать змею не удалось.

Спасатели порекомендовали загнать авто в теплое место и ждать, когда змея снова выползет наружу, спустя час рептилию удалось отловить. По предварительной информации это был Маисовый полоз — небольшая неядовитая змея, которая обитает в Северной Америке. Вид популярен у любителей рептилий.

Ранее житель Приморья вытащил из-под капота своей машины живую змею.