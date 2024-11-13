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В перечень автомобилей для чиновников добавили Lada Aura и Xcite X-Cross 8

Минпромторг добавил в перечень авто для чиновников Lada Aura и Xcite X-Cross 8

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Lada

Минпромторг расширил перечень автомобилей для чиновников большим седаном Lada Aura и кроссовером Xcite X-Cross 8. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Aura и Xcite X-Cross 8», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В 2023 году Минпромторг опубликовал список автомобилей, рекомендованных госслужащим для приоритетного пользования. В перечень вошли российские бренды Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval. Как уточнили, список планировали пополнять по мере выхода новых автомобилей российского производства.

До этого депутат Госдумы Владимир Плякин рассказал о страхе чиновников ездить на общественном транспорте. Отмечается, что идею встречаться депутатам с народом в общественном транспорте предложил зампред думского комитета по энергетике Плякин, но не все коллеги одобрили его инициативу.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали теракт в Севастополе попыткой ВСУ запугать россиян.

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