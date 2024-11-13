«АвтоВАЗ» начал предлагать Lada Vesta с огромной скидкой

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал предлагать универсал Lada Vesta SW Cross со скидкой 580 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«До 580 тысяч рублей можно сэкономить при покупке Lada Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией. Lada суммирует скидки: 100 тыс. рублей при покупке с учетом сдачи бывшего в употреблении автомобиля; 100 тыс. рублей при покупке по программам Lada Finance/Lada Finance Plus. Кроме того, выгода в 20% в рамках государственной программы автокредитования», — говорится в сообщении.

Кроме того, до конца ноября продлена акция и для Lada Largus. Экономия на авто составляет 400 тыс. рублей.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» тестирует битопливный седан Lada Vesta. Автомобиль сможет ездить на природном газе.

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон и шильдики на крышке багажника.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 км, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое. Характеристики обновленного седана не объявлены. Новую версию должны представить в 2024 году.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ выпустил первый седан Lada Granta на линии Niva.