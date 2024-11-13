Депутатам не понравилась идея встреч с народом в общественном транспорте

В России депутатам не понравилась идея ездить на общественном транспорте два раза в неделю. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что чиновники не поддержали инициативу зампреда думского комитета по энергетике Владимира Плякина, который предложил соответствующий законопроект. По его словам, он доработает документ и что надо «в этом направлении, как минимум, лежать». Плякин добавил, что многие депутаты посчитали инициативу обоснованной, но «за» проголосовали далеко не все.

По мнению автора законопроекта, причиной этого мог стать страх чиновников встречаться с народом.

«Я всегда с избирателями встречаюсь. Но все чиновники разные, кто-то действительно может опасаться чего-то или много чего нехорошего сделал, а кто-то — нет. Народ — это ведь учредитель в нашем государстве. К этому надо привыкать, с этим надо жить», — считает Плякин.

До этого Госдума не одобрила законопроект об обязанности руководителей органов власти и депутатов всех уровней использовать общественный транспорт в течение двух рабочих дней каждую неделю для прибытия на рабочее место в рамках проведения акции «Дни без автомобиля».

В пояснительной записке к проекту говорилось, что «пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта», что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах.

Ранее депутаты потребовали разрешить водителям разгоняться до 150 км/ч.