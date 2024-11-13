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Названа главная версия подрыва автомобиля капитана ВС РФ в Севастополе

Депутат Швыткин увидел украинский след в деле о подрыве военного в Севастополе

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Основной версией подрыва автомобиля в Севастополе, где находился капитан ВС РФ, считается террористический акт со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на депутата Госдумы Юрия Швыткина.

«Все будет устанавливаться, но использование самодельного взрывного устройства указывает на украинский след, потому что такое происходит уже не в первый раз в отношении военнослужащих ВС РФ», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что множество факторов в этом деле указывает на участие Украины.

По данным СМИ, взрыв произошел, когда за рулем автомобиля был начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Мужчине оторвало обе ноги, его спасти не удалось. Экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Тараса Шевченко в 09:53. Звонивший рассказал, что автомобиль взорвался, а затем машину охватил пожар. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица, взрыв был такой силы, что она подумала, будто рядом взорвалась ракета. По ее словам, на месте происшествия валялись осколки от автомобиля, машина была «вся всмятку», а врачи реанимации доставали водителя. СК завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее стало известно, какая взрывчатка использовалась для подрыва автомобиля в Севастополе.

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