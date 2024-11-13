Седан Lada Priora цвета «баклажан» с рекордным пробегом нашли в Курске

В Курске найден автомобиль Lada Priora цвета «баклажан» с пробегом в миллион километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Лада-седан-баклажан моего подписчика Артура Мирзояна, который живет в Курске. Со дня на день одометр Приоры перескочит на миллион километров. Артур говорит, что купил Приору новой в 2012 году — всю жизнь она в одних руках. Ничего особенного: мотор 1.6, 16 клапанов, Полулюкс», — отметил Кадаков.

Отмечается, что рекордный пробег автомобиль накатал за 12 лет. При этом у автомобиля нет ни одного ДТП, а двигатель два раза прошел капитальный ремонт.

До этого стало известно, что в Латвии на продажу выставили советский универсал «Волга» ГАЗ-2402, предназначенный для сопровождения самолетов в аэропорту.

Продавец, который просит за машину 4 млн рублей, сообщил, что машина находится в Риге и прошла полный цикл реставрации. При этом не уточняется, был ли отреставрирован оригинальный автомобиль аэродромного эскорта, либо построена реплика из обычной машины.

В советских аэропортах «Волги» в роли машин сопровождения работали до середины 1980-х годов, после этого их начали заменять универсалами ВАЗ-2104 с тем же функционалом.

Ранее в Подмосковье выставили на продажу самосвал ЗИЛ в состоянии нового, которым владела психиатрическая больница.