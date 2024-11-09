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Советскую «Волгу» для сопровождения самолетов выставили на продажу за 4 млн рублей

В Латвии за 4 млн рублей продают советскую «Волгу» для работы в аэропорту

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В Латвии на продажу выставили советский универсал «Волга» ГАЗ-2402, предназначенный для сопровождения самолетов в аэропорту. Об этом сообщает Motor.ru.

Продавец, который просит за машину 4 млн рублей, сообщил, что машина находится в Риге и прошла полный цикл реставрации. При этом не уточняется, был ли отреставрирован оригинальный автомобиль аэродромного эскорта, либо построена реплика из обычной машины.

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Авито

От серийных универсалов такие «Волги» отличались двухцветной яркой окраской и смонтированным на крыше световым табло с надписью Follow me («следуй за мной»), адресованной пилотам воздушных судов. Также в салоне смонтированы две радиостанции для связи с пилотами и диспетчерами.

В советских аэропортах «Волги» в роли машин сопровождения работали до середины 1980-х годов, после этого их начали заменять универсалами ВАЗ-2104 с тем же функционалом.

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