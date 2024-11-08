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Подмосковная психбольница продает самосвал ЗИЛ в состоянии нового

В России появился в продаже самосвал ЗИЛ в состоянии нового за 1,4 млн рублей

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Авито

В России выставлен на продажу самосвал ЗИЛ с пробегом 17 тыс. км в заводской комплектации и состоянии нового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Retrobus: непосредственный впрыск».

Грузовик выставлен на продажу в подмосковных Люберцах. Продавец утверждает, что машина постоянно хранилась в гараже и у нее был единственный собственник — психиатрическая больница. За автомобиль 2007 года выпуска просят 1,35 млн рублей.

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Авито

Самосвал ЗИЛ-СААЗ 4545 оснащен бензиновым двигателем V8 мощностью 128 л.с. и механической трансмиссией. Перед продажей машина прошла комплексное техобслуживание с заменой технических жидкостей. Утверждается, что автомобиль сохранил заводское лакокрасочное покрытие, а также штатные агрегаты и оборудование.

Ранее стало известно, во сколько обойдется россиянину содержание кроссовера Exeed VX.

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