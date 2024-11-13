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Дилеры начали продавать кроссоверы Solaris HC с опциями для тех, кто мерзнет

К российским дилерам поступили кроссоверы Solaris HC с подогревом всех сидений

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Solaris

Российские дилеры начали получать кроссоверы Solaris HC с автозапуском и пакетом зимних опций. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Кроссовер Solaris HC получил телематическую систему с опцией дистанционного запуска двигателя. В дополнение к автозапуску доступны такие зимние опции, как подогрев передних и задних сидений, рулевое колесо с подогревом, обогрев лобового, заднего стекла по всей поверхности и боковых зеркал, подогрев форсунок омывателя лобового стекла», — говорится в сообщении.

Solaris HC доступен с двумя типами атмосферных двигателей 1.6 л (121/123 л.с.) и 2.0 л (149 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач. Также для всех версий доступен передний или полный привод.

До этого стало известно, что компания «АГР» пересмотрела цены на седан Solaris HS, который является аналогом седана Hyundai Solaris и выпускается на предприятии в Санкт-Петербурге.

Цены изменились с 11 ноября. В зависимости от комплектации стоимость Solaris HS повысилась на 10-163 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали достоинства и недостатки кроссовера Hyundai Mufasa.

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