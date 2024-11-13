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Названы достоинства и недостатки кроссовера Hyundai Mufasa

Автоэксперт Зиновьев назвал шесть особенностей кроссовера Hyundai Mufasa

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Hyundai

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил достоинства и недостатки кроссовера Hyundai Mufasa.

«Паркетный кроссовер с передним приводом, длиной сопоставим с Ладой Вестой, но заметно шире и выше. Клиренс около 170 мм. Реалистичная цена – в районе 3,5 млн рублей», — сказал Зиновьев.

По словам автоэксперта, из плюсов автомобиля модный дизайн, щедрое оснащение и отсутствие турбомоторов.

Мотор приемлет бензин АИ-92, что для современных двигателей редкость. Сочетается силовой агрегат с надежным гидроавтоматом A6MF1.

Из недостатков лишь цена: кроссоверы китайских марок схожих размеров заметно дешевле.

До этого Сергей Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

По его словам, из мелких болячек можно выделить быстрый выход из строя газового упора двери багажника. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой — сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы.

Ранее сообщалось, что автомобили Lynk&Co официально представят в России.

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