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Аналог седана Hyundai Solaris подорожал в России

В России повысили цены на седан Solaris HS

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Solaris

Компания «АГР» пересмотрела цены на седан Solaris HS, который является аналогом седана Hyundai Solaris и выпускается на предприятии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает auto.ru.

Так, цены изменятся с 11 ноября. В зависимости от комплектации стоимость Solaris HS повысится на 10–163 тыс. рублей.

В частности, базовая комплектация Active Plus со 100-сильным 1,4-литровым двигателем и механической коробкой передач будет стоить 2,02 млн рублей. Самый доступный Solaris HS с автоматической трансмиссией обойдется покупателю в 2,12 млн рублей (+89 тыс. рублей). Седан с более мощным 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. — 2,04 млн рублей (+27 тыс. рублей).

До этого в России представили обновленный кроссовер Chery Tiggo 4. Его будут продавать от 2,05 млн рублей, рассказали в компании.

Кроссовер будет доступен для покупки в комплектациях Active, Prime и Ultra. Все версии оснащаются 1,5-литровым бензиновым мотором на 147 л.с. и 6-ступенчатым преселективным «роботом». Новинка получила переднюю оптику от модели Tiggo 7 Pro Max. Для этого производителю пришлось изменить бампер, решетку радиатора, капот и крылья машины.

Ранее стало известно, что XCite начнет продажи в России семиместного кроссовера X-Cross 8.

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