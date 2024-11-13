Депутаты потребовали разрешить водителям разгоняться до 150 км/ч

Российские чиновники хотят увеличить максимальную разрешенную скорость для водителей на автомагистралях до 150 км/ч. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«В Госдуме подготовили обращение к начальнику ГУ ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову, в котором просят повысить разрешенную скорость до 150 км/ч на тех скоростных трассах, которые отвечают требованиям безопасности, типа М11 «Нева» или М12 «Восток», — говорится в публикации.

Если инициативу одобрят, то водители смогут разгоняться без штрафов до 169 км/ч. Ее авторы — члены партии «Новый люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев. По их мнению, повышение порога максимальной скорости позволит сократить пробки и будет способствовать экономическому развитию регионов.

До этого в России предложили увеличить в 40 раз штраф для шумных автомобилистов. Авторами инициативы выступили группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«В случае принятия законопроекта административный штраф на граждан составит 20 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), на должностных лиц от 20 до 30 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей), что будет существенным взысканием и будет отвечать актуальной ситуации в обществе», — указывается в пояснительной записке к проекту.

Ранее автоэксперт назвал «безграмотными» депутатов, предложивших новые штрафы.