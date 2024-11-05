Депутаты захотели в 40 раз увеличить штраф для шумных водителей

В России предложили увеличить в 40 раз штраф для шумных автомобилистов. Об этом пишет ТАСС. Авторами инициативы выступила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«В случае принятия законопроекта административный штраф на граждан составит 20 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), на должностных лиц от 20 до 30 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей), что будет существенным взысканием и будет отвечать актуальной ситуации в обществе», — указывается в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы подчеркивают, что москвичи постоянно жалуются на шумные автомобили и лихачей. По их мнению, ужесточение наказания позволит обеспечить комфорт граждан.

До этого с инициативой установки заглушек на выхлоп мотоциклов с целью снижения их шума выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов — он направил соответствующее предложение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Свое предложение депутат объяснил тем, что в регионах жители все чаще жалуются на шум, вызванный ревущими двигателями мотоциклов. Однако эксперты уже назвали эту идею бессмысленной, так как за излишний шум мотоциклов нести ответственность должны не владельцы, а соответствующие органы, которые допустили его эксплуатацию в РФ.

Ранее дорожные камеры начали фиксировать новое нарушение в Москве.