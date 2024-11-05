Автоэксперт назвал «безграмотными» депутатов, предложивших новые автоштрафы

Законопроект, предполагающий увеличение штрафов для шумных водителей в 40 раз, назвали юридически безграмотным. Таким мнением с порталом Quto.ru поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Если повышать планируют этот штраф по статье КоАП 12.5.1, тогда это коснется прежде всего не шумных автомобилей, а тех, кто не зарегистрировал ГБО. Самое популярное переоборудование в России, это сотни тысяч автомобилей каждый год», — пояснил эксперт.

Шапарин добавил, что многие из таких машин не проходили регистрацию ГБО. Кроме того, если авторы инициативы хотят выделить под нарушение отдельную статью, то это будет противоречить уже действующим нормам. Дело в том, что в таможенном союзе находятся страны, которые не станут согласовывать подобные поправки.

«Поэтому внесенный законопроект — это демонстрация юридической безграмотности его авторов», — подчеркнул специалист.

До этого в России предложили увеличить в 40 раз штраф для шумных автомобилистов. Авторами инициативы выступила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«В случае принятия законопроекта административный штраф на граждан составит 20 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), на должностных лиц от 20 до 30 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей), что будет существенным взысканием и будет отвечать актуальной ситуации в обществе», — указывается в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы подчеркивают, что москвичи постоянно жалуются на шумные автомобили и лихачей. По их мнению, ужесточение наказания позволит обеспечить комфорт граждан.

Ранее в Госдуме предложили отменить штрафы за превышение скорости.