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Мигрантам в Тульской области продлят запрет на работу в такси

В Тульской области продлят запрет для мигрантов на работу в такси на 2025 год

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Алексей Никольский/РИА Новости

Запрет на приём иностранцев по патентам на работу в сферах общественного транспорта и такси будет продлен в Тульской области в 2025 году. Об это сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Запрет на трудовую деятельность иностранным гражданам по патентам в данных сферах будет способствовать соблюдению качества предоставляемых услуг, трудоустройству в приоритетном порядке граждан Российской Федерации», — написал глава региона.

Кроме того, в перечень запретных для иностранных граждан работ входит сфера общественного питания, розничной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками.

Губернатор отмечает, что ежегодно правительство России устанавливает допустимую долю для трудоустройства мигрантов. На сегодня ограничения по приему на работу иностранных граждан действуют в 39 регионах РФ. Так, подобные запреты уже ввели в Приморье и Иркутской области. С 2025 в этих регионах мигранты не смогут работать в перевозках, экскурсоводами, в образовательных учреждениях и заниматься уходом за детьми.

Ранее на видео попала драка мигрантов в тульской маршрутке.

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