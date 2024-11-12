Переполненный автобус вспыхнул на трассе под Петербургом

Под Санкт-Петербургом автобус с пассажирами вспыхнул во время движения. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас». Инцидент произошел вечером 11 ноября.

«В 19:12 поступило сообщение о пожаре по адресу: Гатчинский район, Таллинское шоссе. В результате пожара выгорел по всей площади автобус ПАЗ, выполняющий рейс по маршруту № 842 Кингисепп – Санкт-Петербург», — говорится в сообщении пожарной службы.

Отмечается, что пассажиров на момент возгорания в автобусе находилось 30 человек, покинули автобус самостоятельно, пострадавших нет.

В 2023 году в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее Группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

До этого сразу три автобуса сгорели на стоянке в Санкт-Петербурге.