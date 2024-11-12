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В России предложили отсрочить уплату утильсбора для производителей автомобилей

Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автозаводов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Минпромторг подготовил проект постановления, который предполагает отсрочку уплаты утильсбора для крупнейших отечественных автопроизводителей до декабря 2025 года. Об этом сообщает «За рулем».

Такое же решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на конец года принималось в 2022, 2023 и 2024 годах в целях поддержки автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК).

По словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, предложение Минпромторга значит, что автопроизводители разом заплатят за произведенные за год автомобили – и быстрее получат возврат.

13 сентября была утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. Утильсбор на автомобильную технику и прицепы проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка выросла на 70–85%. Затем она будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

До этого стало известно, что по итогам октября стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 2–5% после повышения утилизационного сбора, поднятия ключевой ставки и ослабления курса рубля.

Заместитель главы АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев отметил, что данная динамика на рынке действительно наблюдается. Однако, по его словам, в среднем цена на новые машины выросла на 3–5%.

Тюктеев добавил, что российские автодилеры по-разному отреагировали на повышение ставок утильсбора. Тем не менее, подчеркнул эксперт, общая динамика свидетельствует о незначительном росте стоимости новых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократятся продажи автомобилей.

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