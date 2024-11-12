В России предложили отсрочить уплату утильсбора для производителей автомобилей

Минпромторг подготовил проект постановления, который предполагает отсрочку уплаты утильсбора для крупнейших отечественных автопроизводителей до декабря 2025 года. Об этом сообщает «За рулем».

Такое же решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на конец года принималось в 2022, 2023 и 2024 годах в целях поддержки автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК).

По словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, предложение Минпромторга значит, что автопроизводители разом заплатят за произведенные за год автомобили – и быстрее получат возврат.

13 сентября была утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. Утильсбор на автомобильную технику и прицепы проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка выросла на 70–85%. Затем она будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

До этого стало известно, что по итогам октября стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 2–5% после повышения утилизационного сбора, поднятия ключевой ставки и ослабления курса рубля.

Заместитель главы АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев отметил, что данная динамика на рынке действительно наблюдается. Однако, по его словам, в среднем цена на новые машины выросла на 3–5%.

Тюктеев добавил, что российские автодилеры по-разному отреагировали на повышение ставок утильсбора. Тем не менее, подчеркнул эксперт, общая динамика свидетельствует о незначительном росте стоимости новых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократятся продажи автомобилей.