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В России рекордно сократятся продажи автомобилей

Автоэксперт Терлюкевич: продажи автомобилей в РФ упадут на 50%

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AP Photo/David Zalubowski

Российский автомобильный рынок в ноябре 2024 года может упасть на 50%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича.

«Если производители в ноябре решат повысить цены, то есть вероятность, что рынок может упасть на 40 – 50% относительно октября», - сказал Терлюкевич.

По его словам, на спрос на автомобили будут влиять стоимость и доступность кредитов для физических лиц и лизинга для юрлиц. Кроме того, внешнеэкономические факторы и валютные колебания также могут внести свой вклад в ситуацию на авторынке.

До этого сообщалось, что в российских автосалонах заканчиваются корейские, европейские и японские машины, дилеры предупредили о дефиците таких машин. Эксперты утверждают, что на это повлияло повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение тарифов утилизационного сбора.

Самая популярная модель японского бренда Toyota RAV4 еще есть в наличии по старым ценам, однако, машины из новых партий, поступивших после введения нового коэффициента утильсбора, будут стоить на 250-300 тыс. больше, говорят они.

Ранее были названы 10 самых популярных авто среди россиян в ноябре.

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