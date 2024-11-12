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Импорт новых иномарок в России побил рекорд 12-летней давности

Импорт новых иномарок в России рекордно вырос на 45%

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

За 2024 год в Россию ввезено 795 тыс. новых легковых автомобилей, это на 45,4% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Уточняется, что развитие отечественного производства не закрывает потребность людей в покупке качественных автомобилей, именно поэтому увеличивается спрос на импортные автомобили.

Объем импорта растет с середины весны этого года: в апреле в Россию участники внешнеэкономической деятельности привезли 58 тыс. машин, в мае их количество увеличилось до 69 тыс. Такая динамика закрепилась, поэтому каждый последующий месяц количество привезенных автомобилей увеличивалось. В октябре этот показатель достиг рекордного результата за 12 ле — 112 тыс. автомобилей в месяц.

По данным «Автостата», наиболее часто привозят в Россию новыми кроссоверы Geely Monjaro, далее идут Chery Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO Max. В лидерах также оказались кроссоверы Haval M6 и GAC GS3.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Chery появился у российских дилеров.

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