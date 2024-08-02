Российские власти отказались реструктуризировать долги «АвтоВАЗа»

Обсуждение на правительственном уровне возможных шагов по облегчению долговой нагрузки на «АвтоВАЗ» приостановлено из-за роста продаж компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО «АвтоВАЗ» Александра Виноградова.

«Эта тема обсуждалась, и даже было сформировано определенное поручение. Но в итоге все это пока поставлено на паузу, потому что наши финансовые показатели начали выправляться, продажи пошли хорошо», — сказал Виноградов.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в 2023 году заявил, что долговая нагрузка предприятия на тот момент составляла более 100 млрд рублей. По его словам, она носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то кредитные линии открываются вновь.

По словам Соколова, также предприятие выплатило более 10 млрд рублей в качестве процентов на эти займы. «АвтоВАЗ» стремится минимизировать долги и рассчитывает на механизмы поддержки в этой сфере.

До этого стало известно, что за первое полугодие 2024-го российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» реализовал 217 тыс. автомобилей Lada, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Ранее «АвтоВАЗ» признал проблемы с поставками комплектующих.