В Арабских Эмиратах начали предлагать российские Lada официально

Официальный сайт марки автомобилей Lada начал работать в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в тестовом режиме. Об этом пишет Telegram-канал «Автопоток».

«Что интересно: онлайн-страница выполнена на английском языке, а не на арабском. Судя по размещенной информации, в Эмиратах предложат весь модельный ряд бренда, включая обе «Нивы», все варианты «Весты», семейства «Гранта» и «Ларгус», — пишет паблик.

Информация на сайте подтверждает, что в основном на Ближнем Востоке планируют продвигать внедорожники Niva Legend по цене от 67 тыс. AED (около 1,8 млн рублей) и Niva Travel – 81,7 тыс. AED (около 2,2 млн рублей), утверждают авторы сообщества.

До этого журнал «За рулем» назвал самый лучший вездеход России, им оказался автомобиль «Бурлак», который обладает высокими внедорожными характеристиками. Сообщается, что агрегат недавно побил рекорд в Антарктиде, добравшись от станции Прогресс до станции Восток за 2,5 дня. Диаметр колеса этой машины можно сравнить с ростом человека, такой размер позволяет преодолевать самые непроходимые участки планеты.

Ранее сообщалось, что запчасти для премиальных автомобилей резко подорожали за месяц.