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Российский каршеринг массово переходит на машины из Китая

«Известия»: доля китайских машин в автопарках каршеринга России превысила 20%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Доля китайских машин в автопарках каршеринга уже превысила 20%, у ряда компаний доля автомобилей из КНР приближается к 50%. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, парк компании BelkaCar (5,5 тыс. ед.) почти на 50% состоит из таких машин. У «Яндекс Драйв» насчитывается 16 тыс. автомобилей, более 7 тыс. из них китайские. Самыми популярными машинами у водителей стали Geely Coolray, Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro.

По оценкам ГК «Автодом», доля китайских машин в каршеринговых парках в России уже превысила 20% и продолжает увеличиваться. В компании объяснили это конкурентоспособностью, надежностью и доступной ценой таких машин, что позволяет сервисам формировать комфортные тарифы для клиентов.

Как отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, нынешняя доля китайских брендов в каршеринге составляет около 30%, к концу 2023 года она может увеличиться до 60%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести каршеринг на отечественные авто.

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