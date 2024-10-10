Жители Москвы и Петербурга смогут покупать арендованные машины в «Яндекс Драйве»

Вариант выкупа машины после того, как ее взяли в долгосрочную аренду, появился в «Яндекс драйве». Об этом сообщили в пресс-службе сервиса, передает ТАСС.

В компании обратили внимание, что эта возможность — альтернатива автокредиту без первоначального взноса. Оплату списывают ежемесячно равными платежами. Время выкупа машины — от года до четырех лет.

Сейчас для выкупа доступно 650 машин в Москве и Санкт-Петербурге. В их числе такие модели, как Haval Jolion, Geely Coolray и бизнес-класс Honqhi H5 с максимальным пробегом 30 тыс. км.

«Решение о выкупе можно также принять не сразу, а после нескольких месяцев аренды», — говорится в сообщении.

Арендовать машину под выкуп может каждый водитель не моложе 21 года, имеющий стаж не менее двух лет.

В 2023 году россияне потратили на сервисы каршеринга на 43% больше минут, чем годом ранее. При подсчетах учитывалось все время активного использования приложения абонентами. Такие данные следуют из исследования Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Ранее российский каршеринг начал массово переходить на машины из Китая.