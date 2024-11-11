В ФРГ задержали подростка, который хотел задавить немцев грузовиком в Рождество

В Германии задержали 17-летнего подростка, который хотел раздавить немцев грузовиком в праздник Рождества. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

«Немецкий турок хотел прицельно давить людей с помощью грузовика, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры и переписки», — указывает газета.

По предварительным данным, подросток попал под влияние исламистов и собирался устроить теракт на рождественском рынке в Германии.

До этого в китайском Чжухае, где 11 ноября представили российский истребитель Су-57, внедорожник наехал на толпу людей. Трагедия произошла в ходе выставки Airshow China 2024.

«Неизвестный сбил прохожих у городского спортцентра. Водитель попытался скрыться с места преступления, но его машину заблокировали местные полицейские и задержали. Предварительно, это мог быть террорист», — говорится в публикации Telegram-канала Mash.

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