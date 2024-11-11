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Москвич случайно показал гаишникам наркотики вместо водительских прав

В Москве водитель показал гаишникам наркотики вместо удостоверения

В Москве водитель случайно показал сотрудникам ДПС наркотики вместо водительского удостоверения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«47-летнего москвича остановили инспекторы ДПС для проверки документов, водитель достал портмоне с документами, а там кроме водительского лежали еще и свертки с наркотиками. Их заметили полицейские и мужчину задержали», — говорится в публикации.

Отмечается, что автомобилист безуспешно попытался выбросить свертки с 29 г марихуаны. Затем он рассказал, что купил наркотики для себя и выдал торговца. В результате к нему заявилась полиция. В доме наркоторговца нашли марихуану в горшках , которую тот выращивал и хранил в холодильнике вместе с продуктами.

До этого сообщалось, что известный рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), которого в России лишили водительских прав за употребление наркотиков, попытался получить водительское удостоверение в Таиланде.

По данным СМИ, Гуф проводил в Таиланде много времени и планировал получить там права. Для этого он связался с русскоязычными посредниками, которые помогают релокантам из РФ получать необходимые документы.

Ранее в Петербурге водитель BMW нарушил ПДД полторы тысячи раз и попал в военкомат.

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