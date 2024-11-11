Мужчины на Jeep протаранили автобус в Подмосковье и попали на видео

В Подмосковье пьяные мужчины на Jeep влетели в автобус с пассажирами. Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал Baza.

«Пассажиры и водитель Jeep явно находились в состоянии опьянения, это заметили еще до аварии. Сначала машина зачем-то проехала через кустарник, затем очевидцы сняли, как водитель и пассажиры, шатаясь, выясняют отношения у багажника», — говорится в публикации.

Впоследствии автомобиль отправился на проспект Туполева, но водитель выехал на «встречку» и протаранил автобус. По данным Baza, в машине находился сотрудник ГАИ, а также бывшие сотрудники ППС. Пассажиры автобуса не пострадали, однако один из находившихся в Jeep мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого под Санкт-Петербургом дальнобойщики устроили драку на проезжей части после конфликта в радиоэфире и попали на видео.

Водитель по рации сделал замечание коллегам за длительные разговоры в радиоканале. В ответ один из говорящих нецензурно обругал его.

«Моих аргументов не хватило объяснить, что канал 15 чисто информативный. Один из водителей начал говорить, как он может одной рукой меня положить. Потом он оказался на асфальте и «обмяк», на помощь ему пришел коллега», — прокомментировал ситуацию автор видео.

Ранее в Подмосковье на видео попала драка с пенсионером из-за спора о парковке.